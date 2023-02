Febbraio 9, 2023

Grenchen, 9 feb. – (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile ai campionati europei di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro si impone in finale sulla Gran Bretagna con il tempo di 3’47″667 tornando a vincere il titolo continentale dopo 5 anni.