Maggio 22, 2022

Cogne, 22 mag. (Adnkronos) – Giulio Ciccone (Trek Segafredo) ha vinto in solitaria dopo una fuga vincente la 15esima tappa del Giro d’Italia 2022 da Rivarolo a Cogne di 177 chilometri. E’ il terzo successo italiano al Giro d’Italia e per Ciccone è il terzo successo in carriera nella corsa rosa. Il corridore itakiano ha chiuso dopo 4h37’41”.