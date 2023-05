Ciclismo: Giro d’Italia, Denz vince la 12/a tappa e Thomas resta in rosa**

Maggio 18, 2023

Rivoli, 18 mag. – (Adnkronos) – Nico Denz vince la 12/a tappa del Giro d’Italia, la Bra-Rivoli di 185 km. Il tedesco della Bora-Hansgrohe precede in volta i due compagni di fuga, il lettone Tom Skujins (Trek-Segafredo) e l’australiano Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech). Il gallese della Ineos Geraint Thomas conserva la maglia rosa di leader della corsa con 2″ di vantaggio sullo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic. Domani 13/a frazione, con partenza da Borgofranco d’Ivrea e arrivo in salita a Crans Montana in Svizzera.