Ciclismo: Jumbo-Visma, Vingegaard rinnova fino al 2027

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. – (Adnkronos) – Jonas Vingegaard rinnova il suo contratto con la Jumbo-Visma fino al 2027. Lo annuncia il team olandese con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 26enne danese, vincitore del Tour de France 2022, è reduce dalla netta vittoria al Giro dei Paesi Baschi, ma salterà sia la Freccia Vallone, sia la Liegi-Bastogne Liegi in programma questa settimana. Tornerà in gruppo a giugno, al Giro del Delfinato in Francia, come preparazione per il Tour che scatta il primo luglio da Bilbao, in Spagna.