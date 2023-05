Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Oggi è stata una bella giornata, mi sono goduto la Maglia Rosa”. Così la Maglia Rosa Andreas Leknessund, subito dopo l’arrivo della 6/a tappa del Giro D’Italia. “Abbiamo provato anche a vincere la tappa con Marius Mayrhofer ma non è andata come volevamo. Mi sento pronto per la tappa di domani, cercherò di tenere la Maglia Rosa”, aggiunge il norvegese.