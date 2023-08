Agosto 12, 2023

Glasgow, 12 ago. – (Adnkronos) – Axel Laurance vince la medaglia d’oro ai mondiali di ciclismo Under 23 di Glasgow nella prova in linea. Il francese si impone in solitaria, grazie ad uno scatto a poco più di 20 km dal traguardo. Alle sua spalle il portoghese Antonio Morgado e il ceco Martin Svrcek. Chiude al 5° posto il migliore degli azzurri Lorenzo Milesi, vincitore della medaglia d’oro a cronometro.