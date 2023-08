Agosto 13, 2023

Glasgow, 13 ago. – (Adnkronos) – Terzo titolo iridato per Lotte Kopecky in questa edizione dei Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. La belga dopo il successo nella corsa ad eliminazione e nella gara a punti su pista trionfa in solitaria anche nella prova in linea su strada. Alle sue spalle l’olndese Demi Vollering che ha la meglio in volta sulla danese Cecilie Ludwig. Indietro le azzurre, la migliore è Silvia Persico dodicesima.