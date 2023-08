Agosto 12, 2023

Glasgow, 12 ago. – (Adnkronos) – Pauline Ferrand-Prevot si conferma campionessa del mondo. Con una gara dominata sul tracciato di Glasgow, la francese conferma il titolo iridato nel cross country ai Mondiali di mountain bike 2023. Seconda maglia iridata per lei nel giro di tre giorni, dopo aver vinto il titolo anche nello short track. Medaglia d’argento per l’altra transalpina Loana Lecomte e bronzo per l’olandese Puck Pieterse. Settimo posto per la migliore delle azzurre Martina Berta.