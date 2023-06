Ciclismo: Nibali e Ballan a Nova Eroica Buonconvento

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Vincenzo Nibali e Alessandro Ballan pedaleranno in Val d’Arbia e Vald’Orcia insieme ai partecipanti di Nova Eroica, in programma da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno a Buonconvento (Siena). Lo annuncia l’organizzazione. “I due campioni, amatissimi dal pubblico e dai corridori ciclisti, già venerdì salteranno in sella a due biciclette gravel in una Social Ride del Club Ciclistico Garmin aperta a tutti. Non ci sarà bisogno di iscrizione, basterà raggiungere lo stand Garmin al Villaggio di Nova Eroica e prendere il via per un percorso facile di 30 chilometri lungo le strade bianche attorno Buonconvento”.

“Sabato 24 lo “Squalo dello Stretto” e il campione del mondo Varese 2008 saranno al via di NOVA Eroica insieme ai circa 1500 ciclisti iscritti nella corsa che unisce spirito eroico e modernità delle biciclette gravel. Domenica 25 giugno spazio alle famiglie con Nova Eroica Family”.