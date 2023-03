Ciclismo: Parigi-Nizza, Pedersen vince la 2/a tappa e conquista la maglia di leader

Marzo 6, 2023

Fontainebleau, 6 mar. -(Adnkronos) – Mads Pedersen vince la seconda tappa della Parigi-Nizza, 163 km da Bazainville a Fontainebleau, e conquista la maglia di leader della classifica generale. Il danese della Trek Segafredo si impone in volata davanti all’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e al connazionale Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost). In classifica Pedersen conduce con 2″ sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Domani è in programma la terza tappa della corsa francese, una cronometro a squadre di 32,2 km con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly.