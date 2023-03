Marzo 11, 2023

Nizza, 11 mar. – (Adnkronos) – Tadej Pogacar vince anche il secondo arrivo in salita della Parigi-Nizza, il Col de la Couillole, 1676 metri, nell’entroterra della Costa Azzurra. Lo sloveno della Uae Team Emirates si impone in solitaria con 2″ sul francese David Gaudu (Groupama-Fdj) e 6″ sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). In classifica generale adesso Pogacar ha 12″ su Gaudu, 58″ su Vingegaard. Domenica ottava e ultima tappa, Nizza-Nizza, 118 km con la doppia scalata al Col d’Eze.