Ciclismo: presentato il 106° Giro d’Italia, partenza in Abruzzo e arrivo a Roma

Ottobre 17, 2022

Milano, 17 ott. – (Adnkronos) – La 106esima edizione del Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio con il via a Fossacesia Marina, in Abruzzo e l’arrivo a Roma, è stata svelata oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Sul palco sono saliti anche il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Jai Hindley, l’ultima maglia ciclamino Arnaud Demare, l’ultima maglia azzurra degli scalatori Koen Bouwman e due grandi campioni che hanno fatto la storia della Corsa Rosa come Vincenzo Nibali e Alberto Contador. All’interno della presentazione si è tenuto un talk show con i direttori de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, del Corriere della Sera Luciano Fontana, del quotidiano spagnolo Marca Juan Ignacio Gallardo. A fare gli onori di casa il presidente di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, l’amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino e il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.

Il percorso prevede 8 tappe per velocisti, tre prove contro il tempo per un totale di 70,6 km, 7 tappe di montagna con altrettanti arrivi in salita compresa la cronoscalata del Monte Lussari e 4 tappe mosse, molto insidiose. Ci saranno 51.300 metri di dislivello nei 3.448,6 chilometri totali da percorrere. Partenza dall’Abruzzo con una cronometro individuale, sulla pista ciclabile della costa dei Trabocchi e gran finale a Roma dove la Corsa Rosa terminerà per la quinta volta nella sua storia. L’unico sconfinamento del Giro sarà in Svizzera con l’arrivo in salita a Crans Montana che avrà nella tappa la Cima Coppi di questo Giro: il Colle del Gran San Bernardo con i suoi 2.469 metri.