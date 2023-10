Ciclismo: Sagan, ‘grato per la mia carriera, ora è il momento di voltare pagina’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – “Poteva, il ragazzino che ero, immaginare tutto ciò che lo aspettava? Grazie. Sono grato per questa carriera. Grazie alle mie squadre, ai miei compagni, ai miei amici, allo staff, a chi mi è stato vicino nella buona e nella cattiva sorte. Grazie a tutti voi, ai miei fan, a coloro che mi hanno supportato e che mi hanno dato un sostegno incrollabile in tutti questi anni. È giunto il momento per me di voltare pagina, cambiare capitolo, ma l’avventura non finisce mai veramente”. Con un post su Instagram Peter Sagan ufficializza il suo addio alle corse su strada. Il 33enne slovacco continuerà la sua carriera nella mountain-bike con l’obiettivo di vincere una medaglia a Parigi 2024. Nella sua carriera Sagan ha conquistato 121 vittorie, tra queste 3 volte di fila il Mondiale, una Parigi-Roubaix, tre Gand-Wevelgem, un Giro delle Fiandre, oltre a 18 tappe vinte nei Grandi Giri e 7 maglie verdi conquistate al Tour de France.