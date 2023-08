Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Matteo Sobrero dalla prossima stagione correrà per la Bora-Hansgrohe. Lo ha annunciato lo stesso team tedesco sul suo sito ufficiale. “Sono molto felice e non vedo davvero l’ora di far parte della Bora-Hansgrohe. Assieme al team, voglio continuare a lavorare su me stesso e crescere ancora. Ci sono grandi obiettivi davanti a noi che vogliamo raggiungere insieme”, ha affermato il 26ene corridore italiano.