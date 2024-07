Ciclismo: Tour de France, Evenepoel vince crono davanti a Pogacar che resta in giallo**

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Il successo nella cronometro della settima tappa del Tour de France è andata al favorito, Remco Evenepoel, che si è imposto nella Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin, di 25.3 chilometri, in 28’52”, davanti allo sloveno Tadej Pogacar a 12″, a Primoz Roglic terzo a 34″, e Vingegaard quarto a 37″. Il belga si è dimostrato il più forte di tutti contro il tempo staccando il leder della corsa Pogacar che resta però in maglia gialla. Di fatto non cambia nulla dal punto di vista delle posizioni in classifica generale, anche se il belga ha accorciato le distanze dallo sloveno della Uae Emirates. Evenepoel resta secondo aumentando a 42 secondi il vantaggio su Vingegaard terzo. Domani l’ottava tappa, la Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Eglises, di 183 chilometri.