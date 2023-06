Ciclismo: Tour de France, in quota duello Vingegaard-Pogacar per successo finale

Giugno 28, 2023

Bilbao, 28 giu. – (Adnkronos) – Inizia da Bilbao l’edizione numero 110 del Tour de France che, al termine di tre settimane emozionanti, porterà i corridori sugli Champs Elysées. Almeno nelle quote Snai, tutto lascia pensare all’ennesimo duello tra il danese Jonas Vingegaard, campione in carica, e lo sloveno Tadej Pogacar, che aveva trionfato nel 2020 e nel 2021. Vingegaard primo a Parigi si gioca a 1,85, seguito da Pogacar a 2,00. Nelle antepost per il primato nella classifica generale, seguono Hindley a 15, Mas e Skjelmose a 25. Giulio Ciccone a 100 è il primo degli italiani, mentre l’opzione “Altro” che comprende tutti i corridori che nella lavagna non hanno una quota associata al proprio nome si gioca a 20.

Si parte con la tappa nei Paesi Baschi, 182 km subito per specialisti in grandi classiche. Le quote portano in cima alla lista dei favoriti Pogacar e il belga Wout Van Aert, entrambi a 4,50. Subito dietro, a 5,50, un altro belga, Mathieu Van der Poel. Seguono Pidcock a 10 e un gruppone a 15 formato da Bilbao (omonimo della città da cui inizierà il Tour), Skjelmose, Alaphilippe e Vingegaard. Una sorpresa inserita nell’opzione “Altro” a 5,50. Ciccone guida, a 4,50, la lavagna per il miglior scalatore, in compagna di Pogacar, con Vingegaard a 5,50. Nella classifica a punti domina Jasper Philipsen a 2,00, mentre in quella dei giovani non sembrano esserci dubbi: Pogacar, a 1,25, fa una corsa a sé.