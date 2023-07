Luglio 22, 2023

Parigi, 22 lug. (Adnkronos) – Tadej Pogacar ha vinto la 20esima tappa del Tour de France, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km, ma questo successo non basta allo sloveno per insidiare il danese Jonas Vingegaard, arrivato insieme a Pogacar in un gruppetto di cinque corridori. Vingegaard quindi conserva la maglia gialla di leader della classifica generale e domani concluderà la passerella per Parigi per aggiudicarsi il Tour.