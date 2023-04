Aprile 17, 2023

Alpbach, 17 apr. – (Adnkronos) – Tao Geoghegan Hart vince la prima tappa del Tour of the Alps, con partenza da Rattenberg e arrivo ad Alpbach dopo 127.5 km, e conquista la maglia di leader della corsa. L’inglese della Ineos si impone con 2″ di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (AG2R Citroën) e 4″ sul connazionale Hugh Carthy (EF Education-Nippo). Domani è in programma la seconda frazione la Reith im Alpbachtal-Renon di 165 km.