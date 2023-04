Ciclismo: Tour of the Alps, Muhlberger vince la 4/a tappa e Geoghegan Hart sempre leader

Aprile 20, 2023

Predazzo, 20 apr. – (Adnkronos) – Gregor Muhlberger vince la quarta tappa del Tour of the Alps, la Rovereto-Predazzo di 153 km. L’austriaco della Movistar batte in volata i compagni di fuga, il norvegese Torstein Traeen (Uno-X) e l’italiano Giulio Pellizzari (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). Il britannico della Ineos Tao Geoghegan Hart rimane al comando della corsa con 22″ sul connazionale Hugh Carthy (EF Education-Easypost) e 28″ sull’australiano Jack Haig (Bahrain Victorious). Domani la quinta e ultima frazione, con partenza da Cavalese e arrivo a Brunico dopo 144,5 km.