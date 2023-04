Aprile 21, 2023

Brunico, 21 apr. – (Adnkronos) – Simon Carr vince la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps, 144,5 km con partenza da Cavalese e arrivo a Brunico. Il 24enne britannico della Ef si impone in solitaria con 53” sul compagno di squadra, il tedesco Georg Steinhauser e sull’italiano Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). La vittoria finale va al britannico della Ineos Tao Geoghegan Hart, vincitore delle prime due frazioni, che chiude con un vantaggio di 22″ sul connazionale della Ef Hugh Carty.