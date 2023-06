Ciclismo: Uae Team Adq, cicliste Emirati per 10 settimane in allenamento in Italia

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Come parte dei suoi piani di sviluppo per le cicliste degli Emirati, l’Uae Team femminile Adq ha annunciato il suo secondo campo estivo in Europa, a Bottanuco, in Italia, dal 15 giugno. “Il campo di addestramento di 10 settimane è progettato -si legge in una nota- per fornire alle cicliste un’esperienza trasformativa, promuovendo lo sviluppo delle abilità, la competenza tecnica e l’abitudine alle piste ciclabili europee, con un’enfasi particolare sui percorsi di montagna e di salita e sui terreni impegnativi. Il campo estivo sarà gestito da allenatori esperti e comprenderà una serie di attività per affinare le capacità: preparazioni tecniche, valutazioni di base complete, test fisiologici e metabolici, screening nutrizionali e valutazioni mediche”. La squadra è composta da 16 atlete.

Melissa Moncada, capo dell’Uae Team Adq, ha dichiarato: “Lo sviluppo dei talenti e il mentoring degli Emirati Arabi Uniti sono i principi fondamentali del programma Emirati Development Talent Program dell’Uae Team Adq. Rimaniamo impegnati a fornire eccezionali opportunità di ciclismo a talentuose cicliste emiratine. Con questo campo di addestramento intensivo, percorriamo il cammino sul nostro impegno per lo sviluppo della prossima generazione di donne cicliste degli Emirati, consentendo loro di raggiungere il loro pieno potenziale”.