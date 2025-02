Ciclismo: Viviani firma contratto annuale con Lotto Cycling Team, ‘voglio continuare a vincere’

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Poco prima dell’inizio della classica stagione primaverile, un altro corridore si unisce al roster di 25 uomini del Lotto Cycling Team: Elia Viviani ha firmato un contratto di un anno con la squadra. “Sono molto felice di prolungare la mia carriera con Lotto”, afferma con entusiasmo lo sprinter italiano. “Innanzitutto, voglio continuare a sprintare per vincere, ma voglio anche condividere la mia esperienza con questa giovane squadra. Sono pronto ad assumere questo ruolo: dare consigli ai miei nuovi compagni di squadra, che siano velocisti o meno, e aiutarli a crescere”.

Elia Viviani vanta un impressionante elenco di successi. Ha vinto l’oro olimpico nell’omnium su pista ed è diventato due volte campione del mondo nella corsa a eliminazione. Ha ottenuto cinque vittorie di tappa e la classifica a punti al Giro d’Italia, tre vittorie di tappa alla Vuelta e una al Tour de France. È anche diventato campione italiano ed europeo di corsa su strada. “A 36 anni, sono ancora molto motivato. Sono ancora uno sprinter. Voglio vincere. Dopo essermi concentrato sulle Olimpiadi e sul ciclismo su pista la scorsa estate, non è stato facile trovare una squadra, perché non ero riuscito a dimostrare il mio valore su strada. Ma poi Stéphane (Heulot, ndr) ha sentito parlare della mia situazione e, all’improvviso, i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Mia moglie, Elena Cecchini, mi ha preceduto. Ha corso per la Lotto nel 2015 ed era assolutamente entusiasta che avrei corso per la squadra belga”.

Stéphane Heulot, Ceo del Lotto Cycling Team: “Conosco Elia Viviani da dieci anni, le nostre strade si sono incrociate in precedenti team. Ecco perché sono lieto di annunciare il suo arrivo e di dargli il benvenuto nel nostro team. Elia porta con sé una grande esperienza che può condividere con i nostri giovani corridori e, allo stesso tempo, sono convinto che abbia ancora un ruolo importante da svolgere negli sprint”.