Ciclismo: Vuelta, Kamna vince la 9/a tappa e Kuss conserva la maglia rossa

Madrid, 3 set. – (Adnkronos) – È Lennard Kamna il vincitore della nona tappa della Vuelta di Spagna, con arrivo a Collado de la Cruz de Caravaca dopo 184,5 km. Una frazione neutralizzata a 2 km dal traguardo a causa del maltempo, che nelle ore precedenti aveva creato problemi al manto stradale. Una scelta che toglie la lotta tra i big della classifica, con lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) che resta in maglia rossa. L’unico ad esultare è Kamna che entra così nel novero dei ciclisti in grado di vincere almeno una tappa nei tre Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a Espana). Il tedesco della Bora-Hansgrohe, tra gli otto in fuga, scatta nel corso della salita finale, battendo l’italiano Matteo Sobrero (Jayco AlUla). Per l’Italia continua così il digiuno di vittorie alla Vuelta: l’ultima risale alla nona tappa dell’edizione 2021, quando Damiano Caruso vinse sull’Alto de Velefique. Domani primo giorno di riposo: si ripartirà martedì con la crono individuale di 25,8 km a Valladolid.