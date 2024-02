Cile: ex presidente Piñera muore in un incidente di elicottero sul Lago Ranco

Febbraio 6, 2024

Santiago del Cile, 6 feb. (Adnkronos) – L’ex presidente cileno Sebastián Piñera (74 anni) è morto questo pomeriggio in un incidente in elicottero nel comune di Lago Ranco, nella regione di Los Ríos, in Cile. lo scrive il quotidiano La Tercera. Fonti governative confermano che a bordo dell’aereo viaggiavano quattro persone, tre delle quali sono state trovate dalle squadre di soccorso. La Marina ha raggiunto il luogo dove è caduto l’elicottero, che sarebbe affondato di circa 40 metri.

La polizia ha ricevuto la segnalazione che denunciava l’incidente alle 14,57 ed è stata la prima a giungere sul luogo assieme alla Marina. Secondo le prime informazioni, l’ex presidente era in viaggio di ritorno dopo aver fatto visita all’imprenditore José Cox.