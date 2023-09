Cile: Fratoianni, ‘Allende dimostrò che governo sinistra democraticamente eletto era possibile’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “L’esperienza di Salvador Allende ha rappresentato una vera e propria rivoluzione: in pochi anni aveva dimostrato che un governo socialista e democraticamente eletto era possibile. Aveva dimostrato che si poteva mettere in discussione un sistema di potere grazie al sostegno delle masse popolari. Aveva dimostrato che si poteva vincere nel giardino di casa degli Usa parlando la lingua di chi è sfruttato, lottando affinché non lo fosse mai più. Ed è per questo venne fermato”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“L’11 Settembre 1973 un golpe militare appoggiato dagli Stati Uniti assediò il palazzo presidenziale, uccidendo il presidente Salvador Allende e mettendo fine – prosegue il leader di SI – all’esperienza del Cile socialista, facendo sprofondare un intero Paese e il suo popolo nel terrore della spietata dittatura militare di Pinochet”. “Oggi, a 50 anni da quei giorni drammatici, il suo insegnamento continua a essere un punto di riferimento”, conclude Fratoianni.