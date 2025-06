Cimini (Greenthesis): “Sostenibilità nostro paradigma essenziale”  

4 Giugno 2025

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – “Al pari di Iren, che è una multiutility più grande del gruppo che rappresento, Greenthesis, abbiamo fatto dell’economia circolare e della sostenibilità anche noi il paradigma essenziale del modello di business”.

E’ quanto affermato da Vincenzo Cimini, direttore generale del gruppo Greenthesis, nel corso del panel ‘Storie di successo aziendali’, nell’ambito del convegno ‘Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro’, alla Cariplo Factory. Un evento pensato per rinnovare la partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center per il Circular Economy Lab.

“Lavoriamo in questo settore da oltre trent’anni. Alla fine siamo gli stessi, tutti gli operatori sono sempre stati attenti al recupero. Oggi è cambiato l’approccio complessivo, la strategia e l’integrazione. Pertanto, termini come riuso, riciclo, recupero, ma anche smaltimento, sono il nostro pane quotidiano”, ha aggiunto Cimini, spiegando che “all’interno delle nostre filiere è aumentata l’attenzione al tema della sostenibilità e del recupero, ma, al tempo stesso, dobbiamo essere coscienti del fatto che ancora non si è completamente disancorati dal polo di smaltimento finale, che ancora significa termovalorizzazione e discariche. Però, facendo due esempi concreti, abbiamo sviluppato tecnologie che dallo scarto alimentare, quindi dal residuo che tutti i giorni produciamo sia a livello di famiglia, sia a livello di industrie, riusciamo ad arrivare al granulo di biometano avanzato”. Pertanto “lo scarto alimentare diventa prodotto per alimentare l’auto-trazione”.

Altro esempio fatto dal direttore generale del gruppo Greenthesis riguarda lo smaltimento: “Abbiamo ancora bisogno di discariche, però è cambiato l’approccio alla gestione delle stesse, in quanto, prima del decreto 36 non erano nemmeno ingegnerizzate e poi lo sono diventate. Successivamente c’è stata la cogenerazione abbinata allo smaltimento. Poi ancora, almeno nel nostro caso, la produzione di biometano avanzato da biogas di discarica. Oggi, grazie al contributo dei fondi del Pnrr, stiamo realizzando un progetto che abbina al processo di idrolisi per la produzione di idrogeno verde l’acqua di percolazione dell’impianto stesso di discarica e un impianto di solare che, abbinato appunto a questo, produrrà idrogeno verde. L’evoluzione è sotto gli occhi di tutti e le tecnologie hanno dei limiti e gli aspetti normativi ovviamente sono da tenere in considerazione”, conclude Cimini.