Cina: 9 arresti per esplosione che ha causato 31 morti

Giugno 22, 2023

Pechino, 2 giu. (Adnkronos) – Nove persone sono state arrestate per l’esplosione nel ristorante di Yinchuan, nel nord-ovest della Cina, che ha ucciso almeno 31 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto “sforzi a tutto campo” nel salvataggio e un’indagine sull’esplosione, che sembra essere stata causata da una fuga di gas. Fra gli arrestati c’è anche il proprietario del Fuyang Barbecue Restaurant.

L’esplosione è avvenuta alla vigilia della festa di tre giorni del Dragon Boat Festival in Cina, un momento in cui molte famiglie e amici si riuniscono per i pasti celebrativi. Fra i morti, riferiscono media locali, risultano diversi studenti delle scuole superiori e pensionati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno per curare i feriti e rafforzare le misure di sicurezza. “Dobbiamo fare del nostro meglio – ha affermato – per soccorrere i feriti e rassicurare le famiglie delle vittime, identificare la causa dell’incidente il prima possibile e perseguire secondo la legge ii responsabili”.