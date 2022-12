Dicembre 25, 2022

Pechino, 25 dic. (Adnkronos) – Quasi 250 milioni di persone in Cina potrebbero aver contratto il Covid-19 nei primi 20 giorni di dicembre, secondo una stima interna dei funzionari sanitari della nazione. Lo riporta la Cnn, che “non può confermare in modo indipendente le cifre”, ma che – commenta – “se così fosse, rappresenterebbe circa il 18% di 1,4 miliardi di persone in Cina e rappresenterebbe il più grande focolaio di Covid-19 fino ad oggi a livello globale”.