Cina: ambasciatore a Mosca, ‘Nato abbandoni piani espansione verso Asia-Pacifico’

Agosto 3, 2023

Mosca, 3 ago. (Adnkronos) – La Cina ha invitato i paesi della Nato ad abbandonare la mentalità della guerra fredda e a rifiutare i piani di espansione verso est. Lo ha detto l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui in un’intervista alla Tass. “Insistiamo – ha aggiunto – affinché la Nato ascolti e soddisfi gli appelli dei paesi dell’Asia del Pacifico per la pace e lo sviluppo, corregga il suo atteggiamento errato, abbandoni la mentalità della guerra fredda e si astenga dal trasferirsi nella regione dell’Asia del Pacifico”.

Zhang ha sottolineato che le regioni dell’Asia-Pacifico sono un “territorio di cooperazione e sviluppo piuttosto che una scacchiera di giochi geopolitici”. Secondo il diplomatico cinese, la regione è riuscita a preservare prosperità e stabilità a lungo termine e creare un “miracolo dell’Asia-Pacifico” grazie al rispetto reciproco, alla cooperazione aperta e vantaggiosa per tutti e alla capacità di risolvere le divergenze tra gli stati della regione.

Le nazioni dell’Asia-Pacifico, ha detto ancora il diplomatico, “apprezzano le condizioni per uno sviluppo pacifico che sono state create attraverso grandi sforzi. Vedono il vero obiettivo e comprendono le deplorevoli conseguenze dell’espansione della Nato nella regione. I paesi dell’Asia-Pacifico e le persone che vi vivono non accetteranno mai i piani della Nato e di altre forze esterne per ‘prendere il controllo’ della regione”.