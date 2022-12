Cina: Banca centrale immette liquidità per 22,97 mld di dollari

Dicembre 21, 2022

Pechino, 21 dic. (Adnkronos/Xinhua) – La Banca centrale cinese ha effettuato mercoledì 160 miliardi di yuan (circa 22,97 miliardi di dollari) di operazioni di pronti contro termine per mantenere la liquidità nel sistema bancario, tra cui 19 miliardi di yuan di pronti contro termine a sette giorni al tasso di interesse del 2% e 141 miliardi di yuan di pronti contro termine a 14 giorni al tasso di interesse del 2,15%. L’operazione mira a mantenere una liquidità ragionevole e sufficiente nel sistema bancario alla fine dell’anno, ha dichiarato la Banca centrale. Il pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un’asta, con l’accordo di rivenderli in futuro.