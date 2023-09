Settembre 11, 2023

Pechino, 11 set. (Adnkronos/Xinhua) – La Banca centrale cinese ha effettuato lunedì 215 miliardi di yuan (circa 29,8 miliardi di dollari) di pronti contro termine a sette giorni ad un tasso di interesse dell’1,8%. L’operazione mira a mantenere ragionevole la liquidità nel sistema bancario, ha affermato la Banca popolare cinese in una nota. Un pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali tramite aste, con un accordo di rivenderli in futuro.