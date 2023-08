Cina, Evergrande chiede protezione da bancarotta negli Stati Uniti

Agosto 18, 2023

New York, 18 ago. (Adnkronos/Dpa) – Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York a Manhattan giovedì, secondo i documenti ufficiali del tribunale. Evergrande chiede il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche.

Il Capitolo 15 protegge i beni di una società negli Stati Uniti mentre questa lavora alla ristrutturazione dei suoi debiti. L’azienda, che nel 2021 non è riuscita a rimborsare il debito, è considerata uno dei promotori immobiliari più indebitati al mondo. Ha accumulato più di 300 miliardi di dollari di debiti e ha smesso di essere in grado di pagare gli interessi. Nel gennaio 2022, il gruppo ha annunciato un piano di ristrutturazione e ha sospeso le sue azioni dalle negoziazioni.

Il Financial Times ha riferito che Evergrande ha pianificato di tenere negoziati con i creditori a Hong Kong questo mese.