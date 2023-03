Cina: giudicati colpevoli tre leader della veglia di Tienanmen a Hong Kong

Marzo 4, 2023

Pechino, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Tre organizzatori della veglia di Tienanmen a Hong Kong sono stati giudicati colpevoli per non aver collaborato con la polizia durante un’indagine sulle presunte violazioni della legge sulla sicurezza nazionale da parte del gruppo di cui fanno parte, l’Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti patriottici democratici in Cina.

I condannati sono l’ex vicepresidente dell’Alleanza Chow Hang Tung e gli ex membri del comitato del gruppo Tsui Hon Kwong e Tang Ngok Kwan, tutti e tre accusati di essersi rifiutati di informare la polizia su notizie riguardanti l’organizzazione, come chi sono i donatori del gruppo, da dove provengono le sue finanze e quali sono le sue attività. È la terza condanna per Chow Hang Tung, che è stato processato due volte per aver partecipato a un’assemblea non autorizzata e deve affrontare l’ennesimo processo per aver tentato di rovesciare il potere statale attraverso le attività dell’organizzazione.

Il gruppo organizza dal 1989 ogni giugno nel Victoria Park di Hong Kong una commemorazione per gli eventi accaduti quell’anno tra metà aprile e giugno in piazza Tienanmen, a Pechino, dove le autorità cinesi repressero una serie di proteste guidate inizialmente da studenti, un evento ricordato soprattutto in territori come Hong Kong e Macao.