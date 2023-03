Cina: governo difende il forte aumento della spesa militare

Marzo 4, 2023

Pechino, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) – “La crescita della spesa per la difesa non è solo la necessità di affrontare complesse sfide alla sicurezza, ma anche la necessità di adempiere alle responsabilità delle maggiori potenze”. Lo ha dichiarato Wang Chao, portavoce della sessione annuale del Congresso del popolo, che inizia domenica, parlando con la stampa dell’aumento del bilancio militare. “La modernizzazione militare della Cina non costituirà una minaccia per nessun paese, ma sarà una forza positiva per mantenere la stabilità regionale e la pace nel mondo”, ha aggiunto Wang.

Il bilancio della difesa della Cina è sempre aumentato più rapidamente di altre spese di bilancio negli ultimi anni, del 7,1% l’anno scorso. L’aumento è stato anche superiore al tasso di crescita economica della seconda economia mondiale. Gli esperti del China Institute Merics di Berlino prevedono una crescita di oltre il 7% anche quest’anno.

Alla luce delle crescenti minacce cinesi contro la repubblica insulare democratica autogovernata di Taiwan, le rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Orientale e Meridionale e la sua crescente rivalità con gli Stati Uniti, la crescente espansione delle forze armate cinesi è vista con apprensione in tutto il mondo.