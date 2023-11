Cina: investimenti fissi +2,9% in primi 10 mesi 2023

Novembre 15, 2023

Pechino, 15 nov. (Adnkronos/Xinhua) – Gli investimenti in capitale fisso della Cina sono aumentati del 2,9% su base annua raggiungendo circa 41,94 trilioni di yuan (circa 5,85 trilioni di dollari Usa) nei primi dieci mesi del 2023, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica Nbs. Durante il periodo in esame, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore manifatturiero sono aumentati del 6,2% su base annua. Gli investimenti in immobilizzazioni del settore privato ammontano a circa 21.590 miliardi di yuan, in calo dello 0,5% su base annua.

Gli investimenti nella costruzione di infrastrutture sono aumentati del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare gli investimenti nel trasporto ferroviario sono cresciuti del 24,8%. La regione orientale del paese ha guidato la crescita degli investimenti in immobilizzazioni registrando un aumento del 4,9% su base annua durante il periodo, mentre le parti centrale, occidentale e nordorientale del paese hanno visto gli investimenti in immobilizzazioni diminuire dello 0,1%, 0,5% e 3,5%. , rispettivamente.

Gli investimenti in capitale fisso provenienti da imprese straniere sono cresciuti dello 0,9% su base annua nel periodo gennaio-ottobre, rispetto alla crescita del 3,2% registrata per le imprese nazionali. Nel solo mese di ottobre gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti dello 0,1% rispetto al mese precedente.