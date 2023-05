Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Per la Via della Seta è presto per dire. E’ una scelta delicata che abbiamo tempo per fare, che riguarda diversi attori, come alcuni organismi in Parlamento, e che non posso fare da sola. Sapete quale era la mia idea, è rimasta la stessa”. Così la premier Giorgia Meloni a Hiroshima che ha spiegato di non aver ricevuto “nessuna pressione” sul memorandum sulla Via della Seta al G7, “non è mai stata citato.