Cina: Pechino, ‘non dare seguito a narrativa su minaccia cinese’

Aprile 24, 2023

Pechino, 24 apr. (Adnkronos) – Il governo cinese ha esortato a non “esaltare e a dare seguito alla cosiddetta narrativa della minaccia cinese” dopo che l’Australia ha deciso nuovi imponenti acquisti di missili a lungo raggio a causa delle attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

La revisione strategica della difesa del governo australiano, pubblicata oggi, ha definito l’intensa competizione tra Cina e Stati Uniti come “la caratteristica distintiva della nostra regione e del nostro tempo” e ha etichettato la Cina come una minaccia militare diretta per l’Australia, aggiungendo che il suo tentativo di sovranità sul Mar Cinese Meridionale “minaccia l’ordine globale e ha un impatto negativo sugli interessi nazionali dell’Australia”.

La revisione della difesa afferma che l’Australia è a basso rischio di invasione terrestre, ma non è qui che finiscono le minacce.