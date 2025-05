Cinema: Borgonzoni, ‘per fonti Mic io assente il 6 giugno? Sorpresa, Giuli saprà smentire’**

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Sono molto sorpresa dalle ‘fonti del Mic’ che tengono a sottolineare che sarò assente all’incontro del prossimo 6 giugno con una delegazione di esperti del sistema cinema. Sono certa che il ministro Giuli saprà smentire rapidamente e in modo inequivocabile, confermando il mio pieno coinvolgimento”. Lo afferma all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, commentando alcune notizie di stamane secondo cui fonti del Mic smentirebbero la presenza del sottosegretario all’incontro previsto per il 6 giugno tra il ministero e una delegazione di esperti del settore. In un’intervista uscita oggi sul quotidiano ‘Libero’, Borgonzoni aveva parlato diffusamente dell’incontro, confermando la sua presenza.