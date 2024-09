Cinema: Grimaldi (Avs), ‘Castellitto licenzia dirigente centro sperimentale’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il Presidente Castellitto ha licenziato il dirigente della Cineteca Nazionale Stefano Iachetti che ha svolto un ruolo importante nella difesa dei lavoratori precari. Ossia si libera di un dipendente che lavora da 40 anni nel Csc e che ha avuto il coraggio di sostenere i 17 collaboratori lasciati a casa, gli stessi che hanno fatto fare al Centro il salto di qualità nell’informatizzazione e nella digitalizzazione – ricordo solo il restauro premiato di Ecce bombo, film di Nanni Moretti”. Lo dichiara il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi che presenterà un’interrogazione al ministro della Cultura Giuli.

“Mentre manda a casa i lavoratori – aggiunge Grimaldi – il Centro aumenta consulenze, avvocati, nuovi fedeli e spese inopportune come quelle fatte a Venezia. Nel frattempo, da Castellito e soci nulla si sa in merito alle precauzioni prese per salvaguardare gli archivi, in particolare i nitrati, cioè i km di vecchie e preziose pellicole che non si sono irrimediabilmente distrutte nell’incendio di giugno nascosto, e che rischiano di far fare a Cinecittà la fine che Roma ha fatto con Nerone”