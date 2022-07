Cinema in piazza, a Roma Piccolo America e Link ancora insieme a Trastevere e Monte Ciocci

Luglio 18, 2022

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “L’associazione Piccolo America con i film sotto le stelle continua ad animare le grandi arene estive capitoline, gratuite, aperte a tutti e ora anche facilmente raggiungibili con i monopattini elettrici grazie alla partnership con Link, che ha ampliato la sua ‘geofence’ per sostenere la rassegna ‘Il Cinema in Piazza’”. Lo scrive l’associazione in una nota. “L’azienda – leader nella micromobilità elettrica e costola della statunitense di Superpedestrian – garantisce la disponibilità dei propri mezzi non solo nei pressi del nuovo Cinema Troisi e della storica arena all’aperto di Piazza San Cosimato a Trastevere, ma anche in quella di Monte Ciocci a Valle Aurelia, garantendo un’alternativa di mobilità sostenibile per raggiungere le sedi dei cinema”.

“Attraverso l’app Link/Superpedestrian, poi, è possibile usufruire di una scontistica riservata agli utenti del Cinema Troisi (fino al 30%) e rimanere aggiornati sulla programmazione cinematografica. ‘Consapevoli del valore culturale e sociale del progetto siamo felici di continuare la collaborazione con i ragazzi del Piccolo America – ha dichiarato Matteo Ribaldi, Policy and Business Development Manager di Link -. Siamo molto impegnati sul territorio capitolino a supporto della collettività e questa partnership è per noi l’occasione di promuovere una forma di mobilità più sostenibile, avvicinare i più giovani al mondo cinematografico ed impattare positivamente sul tessuto urbano in termini di inclusione e riqualificazione'”.

“Siamo contenti che Link abbia allargato l’area di noleggio dei suoi monopattini integrando anche l’area di Monte Ciocci – nei pressi della stazione di valle Aurelia – a quella di San Cosimato, aree di svolgimento dell’ottava edizione del nostro Il Cinema in Piazza, che sta per volgere al termine – ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Piccolo America, Valerio Carocci -. Un percorso avviato a settembre con l’inaugurazione del Cinema Troisi e continuato con le arene estive che ha permesso a tante persone, di Roma e non solo, di raggiungere i nostri spazi ed effettuare l’ultimo miglio in maniera sostenibile”.