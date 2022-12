Cinema: Jane Fonda, ‘il mio cancro è in remissione, sono fortunata’**

Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – L’attrice Jane Fonda ha dichiarato di sentirsi “benedetta e fortunata” che il suo tumore sia in remissione, e che possa interrompere la chemioterapia. Lo riporta il sito della Bbc. L’attrice, che mercoledì prossimo compirà 85 anni, ha definito la notizia “il miglior regalo di compleanno di sempre”. “Ringrazio tutti voi che avete pregato e inviato buoni pensieri a modo mio. Sono sicura che abbia avuto un ruolo nella buona notizia”, ​​ha scritto in un post sul blog. La star era in cura per il linfoma non Hodgkin.

A settembre l’attrice aveva annunciato ai suoi 1,9 milioni di followers su Instagram che si trattava di “un cancro molto curabile, quindi mi sento molto fortunata”, aggiungendo che avrebbe dovuto sottoporsi a sei mesi di chemioterapia. Parlando della remissione, e del fatto di essersi sentita dire dal suo oncologo che la sua chemioterapia “potrebbe finire”, la Fonda ha aggiunto: “Sono particolarmente felice perché mentre i miei primi quattro trattamenti di chemio sono stati piuttosto facili per me, solo pochi giorni di stanchezza, l’ultima chemio è stata dura ed è durata due settimane, rendendo in gran parte difficile fare qualsiasi cosa”. Il linfoma non Hodgkin è un tumore meno comune che si sviluppa nel sistema linfatico, la vasta rete di vasi e ghiandole nel corpo.