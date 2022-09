Cinema: l’attore Kim Rossi Stuart in preghiera a Medjugorie**

Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – L’attore Kim Rossi Stuart si è recato nei giorni scorsi in pellegrinaggio a Medjugorie insieme alla moglie, l’attrice Ilaria Spada. A quanto apprende l’Adnkronos la coppia, che ha lasciato a casa alle cure della mamma dell’attrice il figlioletto più piccolo di cinque mesi, nato a marzo, è stata ospite di una comunità ed ha incontrato tra gli altri, durante il pellegrinaggio, il console di Mostar, Goran Grbesic. I due, secondo quanto si apprende, da Spalato hanno raggiunto in corriera Medjiugorie dove si sono affidati alla Madonna e si sono immersi in un intenso ritiro di preghiera insieme ad altri pellegrini.