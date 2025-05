Cinema: Mattarella, ‘vinta sfida sfida integrazione con altre piattaforme’**

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Oggi possiamo registrare che il cinema ha vinto la sfida della interdipendenza o, se si vuole, dell’integrazione con altre piattaforme, quella della ‘contaminazione’ con altri linguaggi. Ha elaborato nuovi canoni, ha inventato nuovi generi, non è rimasto uguale a sé stesso, è stato capace di portare la sua cultura narrativa e l’esperienza maturata nei decenni in un sistema audiovisivo più ampio”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione al Quirinale dei candidati ai ‘David di Donatello’.

“È questo un processo -ha ricordato il Capo dello Stato- che riguarda l’estetica del cinema, il suo racconto, ma anche la parte industriale, dalla produzione alla distribuzione, alle sempre più articolate modalità di fruizione. Oggi è impensabile il futuro del cinema senza gli apporti e le sfide delle multi-piattaforme. Ma la cultura e la professionalità proprie del cinema, inalterate, restano essenziali per la qualità che è in grado di fornire”.