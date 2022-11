Cinquepalmi (Enpam), ‘portale Tech2Doc accompagna medici in digital health’

Novembre 11, 2022

Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) – “Tech2Doc è una piattaforma che la Fondazione Enpam ha lanciato lo scorso anno con l’obiettivo di colmare il gap culturale che stavamo riscontrando ampliarsi nella formazione dei medici e odontoiatri, ma direi dei professionisti sanitari in generale, rispetto ai temi di frontiera della sanità digitale. Temi che, con velocità accelerata, stanno impattando sulla pratica clinica e sul campo della salute, determinando anche un divario culturale di conoscenze e competenze necessarie per poter gestire al meglio le tecnologie in sanità piuttosto che esserne travolti”. Così Luca Cinquepalmi direttore Futuro e Innovazione di Fondazione Enpam, a margine della seconda edizione di Tech2Doc, evento promosso oggi a Roma al Centro congressi Rospigliosi da Fondazione Enpam, per supportare medici e odontoiatri nella transizione verso la digitalizzazione della medicina.

“Questo portale – spiega Cinquepalmi – è nato con l’idea di accompagnare medici e odontoiatri iscritti alla Fondazione Enpam in questo percorso di transizione nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze per poterle utilizzare al meglio nella pratica clinica quotidiana”.

La piattaforma contiene una “vasta eterogeneità di contenuti di tipo informativo – sottolinea l’esperto – Si va dalle news recensite a livello internazionale dalle fonti più autorevoli sul tema della salute digitale, ai video informativi a cura di esperti nazionali e internazionali che affrontano le differenti declinazioni nella digital health in tutte le loro peculiarità, offrendo ai professionisti una chiave di lettura utile ad approcciarsi al meglio nell’utilizzo di queste nuove tecnologie”.