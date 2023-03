Cio: Bach, ‘deplorevoli reazioni di alcuni governi su riammissione atleti russi e bielorussi’

Marzo 30, 2023

Losanna, 30 mar. – (Adnkronos) – “È deplorevole vedere che alcuni Governi non vogliano rispettare la maggioranza all’interno del movimento olimpico. È deplorevole che questi governi non affrontino la questione dei doppi standard con cui ci siamo confrontati nelle nostre consultazioni. Non abbiamo visto un solo commento nei confronti della partecipazione di atleti i cui Paesi sono coinvolti nelle altre 70 guerre e conflitti armati del mondo”. Nell’ultimo giorno dell’esecutivo del Cio a Losanna il presidente Thomas Bach replica così alle critiche da parte di diversi governi in merito alle raccomandazioni stilate dal Comitato Olimpico Internazionale in sulla riammissione degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni sportive, solo a titolo individuale e sotto lo status di neutrali.

“È ancora più deplorevole che trascurino grossolanamente la chiarissima dichiarazione dei due relatori speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite -aggiunge Bach-. Questi interventi hanno rafforzato ulteriormente l’unità all’interno del movimento olimpico. Non sta ai governi decidere quali atleti possono prendere parte alle competizioni, sarebbe la fine del mondo come lo conosciamo”.