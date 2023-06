Cio: Bach, ‘no Ucraina ai Giochi danno ad atleti e teme da Russia ‘spudorate’ competizioni politiche’

Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Il presidente del Cio Thomas Bach ha detto che un boicottaggio dell’Ucraina delle Olimpiadi di Parigi 2024 danneggerebbe solo gli atleti ucraini, segnalando ancora una volta che i russi sarebbero in grado di competere nonostante “spudoratamente” cercano di mettere insieme competizioni politiche. Il riferimento è agli annunciati ‘Giochi dell’Amicizia’ previsti nel settembre del 2024, quindi dopo le Olimpiadi di Parigi, tra Mosca e Kazan in Russia con partecipazione degli atleti dei Paesi Brics e delle ex Repubbliche sovietiche.

Il comitato esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha raccomandato a marzo che gli atleti russi e bielorussi possano prendere parte a Parigi come neutrali, purché non sostengano la guerra in Ucraina e non abbiano legami militari. Al momento è solo una raccomandazione, ma Bach ha detto che entrambe le parti stanno danneggiando le possibilità degli atleti. “Gli atleti ucraini saranno puniti dal loro stesso governo per una guerra iniziata dai governi di Russia e Bielorussia”, ha detto. Vari funzionari del governo ucraino hanno indicato un boicottaggio totale se i russi gareggeranno il prossimo luglio e agosto, ma Bach ha detto che è difficile da capire. Ma la sua ira è stata più feroce nei confronti della Russia, che ha cercato di organizzare eventi sportivi rivali in modo che i suoi atleti possano competere in sport dove gli organi di governo li hanno vietati. Bach ha ribadito che la Russia sta aggirando “spudoratamente” il movimento olimpico, anche se i suoi atleti dovrebbero essere a Parigi.

“Avremo Giochi del blocco politico A, Giochi del blocco politico B e Giochi separati per i paesi che non vogliono allinearsi”, ha detto, evocando i ricordi dei boicottati Giochi di Mosca e Los Angeles nel 1980 e nel 1984 al culmine della Guerra Fredda. “I Giochi Olimpici Universali non saranno più possibili, i Campionati del Mondo nel vero senso della parola non saranno più possibili”. Trovare una via di mezzo mentre la Russia continua ad occupare parti dell’Ucraina è l’unico modo quando si tratta di sport, ha detto l’ex schermidore tedesco. “La parte russa vuole che ignoriamo la guerra, la parte ucraina vuole che isoliamo chiunque abbia un passaporto russo e bielorusso”, ha spiegato Bach. “Entrambe le posizioni sono diametralmente opposte alla nostra”, ha aggiunto Bach, sottolineando che gli ucraini continuano a competere in alcuni sport, come il tennis, anche se ci sono atleti russi.