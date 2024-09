Ciro Priello (The Jackal): “Nel nuovo ‘The Floor’ vi raccontiamo più da vicino i concorrenti”

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Un campo da gioco gigante, 100 concorrenti, 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro? È in arrivo da martedì 10 settembre in prima serata su Rai2 la nuova edizione del game show ‘The Floor’, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Sei prime serate, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Sull’iconico pavimento a scacchiera 100 nuovi e agguerriti concorrenti pronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro.

Ogni riquadro del Floor rappresenta un campo di competenza di ciascun concorrente che sfiderà gli avversari, le categorie vanno da “atleti famosi” a “attori di Hollywood” e da “edifici iconici” a “mammiferi”. Tutte le domande sono supportate visivamente da fotografie, grafiche, audio o filmati. “In questa edizione sono confermati i 100 concorrenti, 200 categorie e un premio in palio di 100mila euro, ma ci sono anche delle novità – annuncia all’Adnkronos Ciro Priello- Ad esempio, la possibilità per i concorrenti di poter usufruire di cinque secondi in più come bonus se riescono a vincere tre duelli consecutivi, una novità che abbiamo chiamato ‘Golden Star'”.

Ci saranno poi delle novità anche sul fronte “del rapporto tra me e Fabio -rivela il conduttore- Abbiamo creato dei format, dei momenti che permetteranno di conoscere meglio i concorrenti, all’interno di un piccolo format che farà emergere qualcosa di più di loro e permetterà al pubblico di affezionarsi”. Il format è ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di ‘The Voice’, cui si deve anche l’ideazione di tanti altri format di successo. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023, grandi riscontri anche in Spagna, negli Stati Uniti, su Fox passando dalla Germania alla Francia.

I protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro, il vincitore dell’intera gara che batterà tutti e conquisterà 100 riquadri si aggiudicherà 100mila euro.

Ciro Priello con Fabio Balsamo hanno cominciato sui social, a colpi di sketch, nel gruppo dei The Jackal. Amatissimi dai giovani, ora si metteranno alla prova alla conduzione di un nuovo quiz, una novità assoluta del palinsesto di Rai2.