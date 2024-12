Cisl: Rizzetto (Fdi), ‘ringrazio Sbarra per proficua collaborazione’

29 Dicembre 2024

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Ringrazio il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, per questi anni di collaborazione proficua. Serietà e proposte sono state all’insegna del suo mandato. Se oggi la proposta sulla ‘partecipazione’ dei lavoratori va avanti spedita in commissione Lavoro, dopo le risorse che abbiamo trovato e garantito in legge di Bilancio, lo dobbiamo anche, e soprattutto, grazie a lui”. Lo afferma il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia.

“Il mio augurio a Daniela Fumarola, attuale segretaria generale aggiunta, è di poter guidare la Cisl per i prossimi anni, il suo profilo è quello giusto per ricoprire tale ruolo e auspico che il Consiglio generale possa esprimersi in questa direzione”.