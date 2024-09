Cittadinanza: Baldino (M5S), ‘Fi ipocrita, maestra nell’arte delle chiacchiere’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Oggi il governo, e in particolare Forza Italia, mostra la sua ipocrisia sullo Ius Scholae. Tutta la parabola dal dibattito agostano sullo Ius Scholae ai voti di oggi in Parlamento sono la rappresentazione del perché gli italiani non credono più alla politica. La percepiscono infatti come l’arte del chiacchierare fino a se stesso per riempire un giornale e dissimulare le reali intenzioni”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, intervenendo alla Camera sul ddl sicurezza.

“Esattamente come ha fatto Forza Italia le cui reali intenzioni non sono quelle di aprire un dibattito per dare cittadinanza a ragazzi e ragazze ma quelle di posizionarsi all’interno del governo strumentalizzando ancora una volta la vita di migliaia di ragazzi che invece ci avevano creduto ancora una volta. Oggi in aula dove si assumono gli impegni seri Forza Italia dice no, assumendosene tutta la responsabilità, non ad un emendamento o all’apertura di un dibattito oggi, dice no all’impegno di aprirlo un domani il dibattito sullo Ius Scholae”, conclude.