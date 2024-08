Cittadinanza: Bonaccini (Pd), ‘sullo ius soli per ora chiacchiere da FI, ci attendiamo fatti’

19 Agosto 2024

Roma, 19 ago (Adnkronos) – Siete pronti a fare sponda con Fi sullo ‘ius soli’? “A me le chiacchiere piacciono poco, mentre apprezzo i fatti. Noi siamo convinti che chi nasce qui, va a scuola con i nostri bambini, non possa non avere gli stessi diritti. L’apertura di Fi è importante e vedremo se dalle intenzioni si passerà a qualche fatto concreto. Noi siamo disponibili a discuterne subito, non per un calcolo politicista ma per dare più diritti a chi oggi non ne ha o ne ha troppi pochi”. Lo dice Stefano Bonaccini su la Stampa.

Azzardi un pronostico: questo governo dura fino alla fine? “Io penso che hanno una maggioranza talmente solida numericamente che non credo vogliano andare a casa prima del previsto. Certo è che vedo più nubi che sole nei prossimi mesi, perché la crescita sarà bassa e le tensioni aumenteranno”, spiega il presidente del Pd.

Intanto il ‘campo largo’ anche con Renzi rilanciato da Elly Schlein preoccupa Conte, Verdi, Sinistra. L’ex premier può essere affidabile come alleato? “Anche qui le parole contano meno di zero. Lo vedremo con le possibili convergenze su programmi e proposte. Il Pd è impegnato ad unire tutte le forze alternative a questa destra inadeguata. Ostinatamente unitari, come abbiamo condiviso con Elly Schlein. Il fatto che in Emilia-Romagna e in Umbria si vada ad elezioni regionali con un centrosinistra nuovo e molto largo, aperto al civismo, mi pare un grande passo avanti. E spero avvenga lo stesso in Liguria. Le prossime elezioni regionali saranno un bel banco di prova, come è stato in tanti comuni italiani: si parte da 1-2 per la destra, ma potremmo ribaltare il risultato”, prosegue l’europarlamentare del Pd.